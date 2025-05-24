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«Интер» и «Ювентус» поздравили «Наполи» с победой в Серии А

Клубы Серии А поздравили «Наполи» с чемпионством.

«Поздравляем «Наполи» с завоеванием скудетто», – написали в соцсетях «Интера», занявшего 2-е место и отставшего на очко от неаполитанцев.

«Поздравляем «Наполи» с победой в Серии А-2024/25», – говорится в соцсетях «Ювентуса».

«Болонья», «Торино» и «Дженоа» также адресовали поздравления новым чемпионам Италии.

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Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
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