«Интер» и «Ювентус» поздравили «Наполи» с победой в Серии А
Клубы Серии А поздравили «Наполи» с чемпионством.
«Поздравляем «Наполи» с завоеванием скудетто», – написали в соцсетях «Интера», занявшего 2-е место и отставшего на очко от неаполитанцев.
«Поздравляем «Наполи» с победой в Серии А-2024/25», – говорится в соцсетях «Ювентуса».
«Болонья», «Торино» и «Дженоа» также адресовали поздравления новым чемпионам Италии.
Ноттингем Форест
Будет ничья
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Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
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