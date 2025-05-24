«Интер» и «Ювентус» поздравили «Наполи» с победой в Серии А

Клубы Серии А поздравили «Наполи» с чемпионством.

«Поздравляем «Наполи» с завоеванием скудетто», – написали в соцсетях «Интера », занявшего 2-е место и отставшего на очко от неаполитанцев.

«Поздравляем «Наполи » с победой в Серии А-2024/25», – говорится в соцсетях «Ювентуса ».

«Болонья», «Торино » и «Дженоа » также адресовали поздравления новым чемпионам Италии.