Чемпион Италии не может защитить титул с 2020-го. Последним это делал «Ювентус»
Чемпион Италии сменился в пятый раз подряд.
В пятницу победителем Серии А стал «Наполи». Команда Антонио Конте опередила «Интер» на одно очко.
Последним клубом, которому удавалось защитить титул, остается «Ювентус». Туринцы брали скудетто девять раз подряд с 2012-го по 2020-й.
В 2021 году чемпионом стал «Интер», после него – «Милан», затем – «Наполи», «Интер» и снова «Наполи».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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