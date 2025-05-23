Мактоминей забил 12-й гол в Серии А и догнал Лаутаро и Довбика. В «МЮ» больше 7 мячей за сезон АПЛ у Скотта не было
Скотт Мактоминей забил 6 голов в 7 последних матчах.
Полузащитник «Наполи» открыл счет на 42-й минуте игры с «Кальяри» в заключительном туре Серии А.
В общей сложности у него уже 12 мячей в чемпионате. По этому показателю он догнал Лаутаро Мартинеса («Интер») и Артема Довбика («Рома») и входит в девятку лучших бомбардиров лиги.
Примечательно, что в «Манчестер Юнайтед», за который Мактоминей играл до минувшего лета, у шотландца больше 7 мячей за сезон АПЛ ни разу не было. Сейчас лучший бомбардир «МЮ» в чемпионате – Бруну Фернандеш (8 голов).
Подробно со статистикой Скотта можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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