Мактоминей забил 12-й гол в Серии А и догнал Лаутаро и Довбика. В «МЮ» больше 7 мячей за сезон АПЛ у Скотта не было

Скотт Мактоминей забил 6 голов в 7 последних матчах.

Полузащитник «Наполи» открыл счет на 42-й минуте игры с «Кальяри» в заключительном туре Серии А.

В общей сложности у него уже 12 мячей в чемпионате. По этому показателю он догнал Лаутаро Мартинеса («Интер») и Артема Довбика («Рома») и входит в девятку лучших бомбардиров лиги.

Примечательно, что в «Манчестер Юнайтед», за который Мактоминей играл до минувшего лета, у шотландца больше 7 мячей за сезон АПЛ ни разу не было. Сейчас лучший бомбардир «МЮ» в чемпионате – Бруну Фернандеш (8 голов).

Подробно со статистикой Скотта можно ознакомиться здесь .