«Наполи» – «Кальяри». Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Наполи» примет «Кальяри» в 38-м туре Серии А.

Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы в этом матче.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А