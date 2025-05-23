«Наполи» – «Кальяри». Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Наполи» примет «Кальяри» в 38-м туре Серии А.
Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы в этом матче.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43182 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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