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Конте о дисквалификации на матч с «Кальяри», в котором «Наполи» может стать чемпионом: «Сожалею, что не смогу быть там. Даже если я буду на трибуне, мое сердце будет на поле»

Антонио Конте сожалеет о полученной дисквалификации перед последней игрой сезона.

«Наполи» опережает «Интер» на одно очко в турнирной таблице Серии А перед последним туром, в котором команда Антонио Конте примет дома «Кальяри». Главный тренер неаполитанцев не сможет присутствовать на скамейке из-за удаления, полученного в игре с «Пармой» (0:0).

«Интер» в тот же день сыграет на выезде с «Комо». Тренер миланцев Симоне Индзаги также дисквалифицирован после удаления в игре с «Лацио» (2:2). 

«Мы прошли через очень напряженный сезон, мы, безусловно, чувствуем ответственность подарить Неаполю, болельщикам что-то прекрасное и историческое.

Я сожалею, что не смогу быть там. После такого сезона хочется быть рядом с командой, с болельщиками, вести их за собой. У меня есть полное доверие к своему штабу, как и всегда, к болельщикам, к атмосфере, которая будет на стадионе. И даже если я буду на трибуне, мое сердце будет на поле.

Мы получили от них все – поддержку как в хорошие моменты, так и в трудные, когда мы немного пошатнулись. Они сразу поверили в команду. Единственное, что я хочу им сказать – оставайтесь такими, какие вы есть», – сказал Конте. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoАнтонио Конте
logoКальяри
logoНаполи
logoсерия А Италия
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