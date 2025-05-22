Конте о борьбе за скудетто: «Чемпионом становится тот, кто больше этого заслуживает. Матч с «Кальяри» – важнейший в сезоне, он определит все»

Антонио Конте высказался о борьбе за титул в последнем туре Серии А.

В 38-м туре «Наполи» сыграет с «Кальяри », Конте пропустит игру из-за удаления в матче с «Пармой». Неаполитанцы лидируют в таблице, опережая «Интер » на одно очко.

– Безусловно, мы очень хотим выйти на поле. У нас был очень напряженный сезон, и этот матч может завершить его на новом уровне. Мы чувствуем большую ответственность за то, чтобы подарить «Наполи» и болельщикам нечто историческое.

Я исхожу из своего опыта, который говорит о том, что чемпионаты выигрывают те, кто больше всего этого заслуживает. Мы проводим 38 матчей, в которых, в отличие от коротких турниров, не так важны жеребьевка или турнирная сетка. На коротком пути может случиться нечто неожиданное. Но за 38 матчей становится понятно, кто этого заслуживает.

Я не могу быть специалистом по победам, я также специалист по поражениям. Я часто проигрывал в своей карьере. Я стараюсь помогать своей команде выступать лучше. Если это приводит нас к победе, это очень радует. Не забывайте, что в карьере бывает много как побед, так и поражений.

Мне жаль, что меня не будет на скамейке, потому что после такого сезона хочется быть рядом со своей командой. Я верю в свой штаб и в болельщиков.

– Что вы чувствуете как тренер?

– По-человечески это сложно. Когда удается уснуть, я, возможно, отключаюсь от мыслей, но это неизбежно. Это была короткая неделя, но насыщенная, полная эмоций. Разум руководит всем, мы должны стараться оставаться сосредоточенными, чтобы хорошо подготовиться к этой игре. Это самая важная игра в сезоне. Она решит все, определит наш сезон, – сказал главный тренер «Наполи ».