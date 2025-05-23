Постекоглу – фанатам «Тоттенхэма»: «Во всех лучших сериалах третий сезон лучше второго»

Эндж Постекоглу намекнул, что «Тоттенхэм» может добиться большего успеха.

Лондонцы идут на 17-м месте в АПЛ , но, победив в Лиге Европы , выиграли первый трофей с 2008 года.

Главный тренер «шпор» выступил на параде перед болельщиками и в конце речи заявил: «Оставлю вас вот с чем: во всех лучших телевизионных сериалах третий сезон лучше второго».

Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с 2023 года.

История Энджа Постекоглу – кино. Теперь еще и долгожданный трофей с «Тоттенхэмом»

«Всегда беру трофей во 2-м сезоне». Постекоглу сдержал обещание 👏