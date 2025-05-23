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Постекоглу – фанатам «Тоттенхэма»: «Во всех лучших сериалах третий сезон лучше второго»

Эндж Постекоглу намекнул, что «Тоттенхэм» может добиться большего успеха.

Лондонцы идут на 17-м месте в АПЛ, но, победив в Лиге Европы, выиграли первый трофей с 2008 года.

Главный тренер «шпор» выступил на параде перед болельщиками и в конце речи заявил: «Оставлю вас вот с чем: во всех лучших телевизионных сериалах третий сезон лучше второго».

Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с 2023 года.

История Энджа Постекоглу – кино. Теперь еще и долгожданный трофей с «Тоттенхэмом»

«Всегда беру трофей во 2-м сезоне». Постекоглу сдержал обещание 👏

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6422 голоса
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reddit
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