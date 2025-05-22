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Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Я хочу остаться, работа не завершена. У меня была одна мысль – выиграть что-нибудь, хочу развить это»

Эндж Постекоглу хотел бы продолжить работу в «Тоттенхэме» после победы в ЛЕ.

«Шпоры» стали победителями Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.

«Я был так сосредоточен на этой победе. Что бы ни случилось, это произошло. Мы все еще строим эту команду, она еще очень молода, нам нужно набраться опыта.

Мой мыслительный процесс был направлен на то, чтобы построить команду, которая может быть успешной в течение длительного времени. Но я тренер, это [будущее в клубе] не в моих руках, но это не влияет на меня, если бы это было так, вы бы это увидели.

Я хочу остаться, я еще не завершил работу. Но в тот момент, когда я принял этот пост, у меня в голове было одно: выиграть что-нибудь, и я хочу развить это», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

Постекоглу о победе в ЛЕ: «Знаю, что это значит для «Тоттенхэма». Чем дольше длится период без трофеев, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43155 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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