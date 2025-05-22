Бэйл о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «Клуб избавился от клейма. Эндж войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей»
Гарет Бэйл считает, что победа в ЛЕ снимет с «Тоттенхэма» клеймо неудачников.
«Шпоры» обыграли «МЮ» в финале Лиги Европы со счетом 1:0, завоевав свой первый трофей за 17 лет.
«Теперь клуб избавился от клейма [неудачников], и, надеюсь, у них получится развить этот успех. Это очень здорово для клуба, мы ждали этого очень долго.
Теперь Эндж [Постекоглу] войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей. Теперь, когда они наконец-то сбросили этот груз, хочется верить, что это станет отправной точкой. Благодаря выходу в Лигу чемпионов у них появятся дополнительные средства, они смогут усилить состав и развиваться дальше», – сказал бывший вингер «Тоттенхэма» в интервью TNT Sports.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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