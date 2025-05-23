Винисиус – Анчелотти: «Вы лучший! При вас моя жизнь изменилась. Вы всегда защищали меня»

Винисиус Жуниор обратился к Карло Анчелотти.

«Спасибо, мистер. Вы лучший!

С тех пор, как вы возглавили «Реал», изменилась моя жизнь как игрока, так и человека. Вы придавали мне уверенности, заставили расти, и вы были рядом каждый миг, на поле и вне его.

Мы выиграли два чемпионства, две Лиги чемпионов и много других трофеев... Но больше всего я ценю то, как тренер ко мне относился, смирение и то, как он справлялся все эти годы. Вы всегда заступались за меня и защищали, когда я больше всего нуждался в этом.

Сложно прощаться, раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать по вам. Но при этом рад, что мы будем вместе работать в сборной Бразилии. Это судьба. Жду вас в Бразилии», – написал вингер «Реала» в соцсетях.