Винисиус – Анчелотти: «Вы лучший! При вас моя жизнь изменилась. Вы всегда защищали меня»
Винисиус Жуниор обратился к Карло Анчелотти.
«Спасибо, мистер. Вы лучший!
С тех пор, как вы возглавили «Реал», изменилась моя жизнь как игрока, так и человека. Вы придавали мне уверенности, заставили расти, и вы были рядом каждый миг, на поле и вне его.
Мы выиграли два чемпионства, две Лиги чемпионов и много других трофеев... Но больше всего я ценю то, как тренер ко мне относился, смирение и то, как он справлялся все эти годы. Вы всегда заступались за меня и защищали, когда я больше всего нуждался в этом.
Сложно прощаться, раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать по вам. Но при этом рад, что мы будем вместе работать в сборной Бразилии. Это судьба. Жду вас в Бразилии», – написал вингер «Реала» в соцсетях.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Винисиуса
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