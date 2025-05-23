Анчелотти ни о чем не жалеет: «Знаю, что принял в «Реале» несколько плохих решений, но еще ни разу не терял из-за них сон. Предпочел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека»

Карло Анчелотти ни о чем не жалеет.

– Жалеете ли вы о каком-либо своем решении?

– Нет. Я знаю, что принял несколько плохих решений, но не могу сказать, какое из них оказало на меня наибольшее влияние. Я еще ни разу не потерял сон из-за чего-либо.

– Какой вы тренер?

– Мою работу можно оценивать, это совершенно нормально. Но я человек, который работает тренером. Можно оценивать мою работу как положительно, так и отрицательно, это не проблема. Но я бы предпочел, чтобы меня запомнили как хорошего человека, – сказал покидающий «Реал» специалист.

Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆