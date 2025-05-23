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Анчелотти о лучшем матче в «Реале»: «Их было много. Камбэки с «ПСЖ», «Ман Сити» и «Челси» до сих пор не поддаются объяснению»

Карло Анчелотти назвал камбэки «Реала» лучшими играми клуба за время его работы.

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе 65-летнего специалиста с поста главного тренера. Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

– Каким был ваш лучший матч на «Бернабеу»?

– Их было много, очень много! Очень трудно выбрать один. Но я выберу камбэки, потому что они до сих пор не поддаются объяснению.

Прежде всего, я выберу «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Они останутся незабываемыми, – сказал Карло Анчелотти.

Все перечисленные противостояния состоялись в Лиге чемпионов-2021/22. Пройдя трех этих соперников, «Реал» победил в финале «Ливерпуль» (1:0) и завоевал трофей.

Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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