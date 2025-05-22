Ширер об Амориме: «Он не понимал, насколько все плохо в «МЮ». Рубен ничем не помог, при нем стало намного хуже. Финал ЛЕ отобразил их проблемы: ни креатива, ни энергии, ни голов»

Алан Ширер поделился мнением о работе Рубена Аморима.

Вчера «Манчестер Юнайтед » уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1.

«Сейчас будет много вопросов по поводу будущего Рубена Аморима , и, как и в случае со «шпорами», я не удивлюсь, если он покинет команду к началу следующего сезона. По собственному желанию или нет.

Я много раз раз говорил, что он не мог ожидать, что клуб будет в таком состоянии. Он не понимал, насколько все плохо. Иначе он, может быть, не пошел бы туда.

Он ничем не помог в этой ситуации. На самом деле при нем стало намного хуже. Если бы они выиграли Лигу Европы, то, возможно, это замаскировало бы проблемы, но их проблемы были явно отображены в эти 97 минут: ни креатива, ни энергии, ни голов, и полный бардак», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Betfair.