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  • Ширер об Амориме: «Он не понимал, насколько все плохо в «МЮ». Рубен ничем не помог, при нем стало намного хуже. Финал ЛЕ отобразил их проблемы: ни креатива, ни энергии, ни голов»
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Ширер об Амориме: «Он не понимал, насколько все плохо в «МЮ». Рубен ничем не помог, при нем стало намного хуже. Финал ЛЕ отобразил их проблемы: ни креатива, ни энергии, ни голов»

Алан Ширер поделился мнением о работе Рубена Аморима.

Вчера «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1. 

«Сейчас будет много вопросов по поводу будущего Рубена Аморима, и, как и в случае со «шпорами», я не удивлюсь, если он покинет команду к началу следующего сезона. По собственному желанию или нет. 

Я много раз раз говорил, что он не мог ожидать, что клуб будет в таком состоянии. Он не понимал, насколько все плохо. Иначе он, может быть, не пошел бы туда.

Он ничем не помог в этой ситуации. На самом деле при нем стало намного хуже. Если бы они выиграли Лигу Европы, то, возможно, это замаскировало бы проблемы, но их проблемы были явно отображены в эти 97 минут: ни креатива, ни энергии, ни голов, и полный бардак», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Betfair.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoАлан Ширер
logoТоттенхэм
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