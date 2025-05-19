«Ман Сити» решил отказаться от Виртца из-за высокой стоимости трансфера. Сделка может обойтись клубу в 300 млн евро суммарно (BBC)

«Манчестер Сити» вышел из борьбы за Флориана Виртца.

Ранее сообщалось , что «горожане» сделали «Байеру » предложение о трансфере полузащитника, так как Пеп Гвардиола видит в нем замену Кевину де Брюйне, который покинет клуб по окончании сезона.

По информации BBC, «Манчестер Сити » решил отказаться от подписания Виртца , так как считает стоимость трансфера завышенной. Сообщается, что сделка по 22-летнему полузащитнику должна была стать крупнейшей в истории клуба – потенциально она может обойтись в 300 млн евро с учетом трансферной стоимости и зарплаты.

Одной из причин выхода «Манчестер Сити» из борьбы за подписание Виртца также стало то, что Гвардиола по-прежнему рассчитывает на Фила Фодена. При этом клуб продолжит поиски креативного полузащитника – в числе кандидатов называется Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».