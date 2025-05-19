«Ман Сити» решил отказаться от Виртца из-за высокой стоимости трансфера. Сделка может обойтись клубу в 300 млн евро суммарно (BBC)
Ранее сообщалось, что «горожане» сделали «Байеру» предложение о трансфере полузащитника, так как Пеп Гвардиола видит в нем замену Кевину де Брюйне, который покинет клуб по окончании сезона.
По информации BBC, «Манчестер Сити» решил отказаться от подписания Виртца, так как считает стоимость трансфера завышенной. Сообщается, что сделка по 22-летнему полузащитнику должна была стать крупнейшей в истории клуба – потенциально она может обойтись в 300 млн евро с учетом трансферной стоимости и зарплаты.
Одной из причин выхода «Манчестер Сити» из борьбы за подписание Виртца также стало то, что Гвардиола по-прежнему рассчитывает на Фила Фодена. При этом клуб продолжит поиски креативного полузащитника – в числе кандидатов называется Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».