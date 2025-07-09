«Зенит» отдал Васильева в аренду «Сочи» на сезон

«Зенит» отдал Дмитрия Васильева в «Сочи» на сезон.

Клубы достигли соглашения о переходе 21-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.

Васильев – воспитанник академии «Зенита ». В сезоне–2024/2025 футболист провел за петербургскую команду 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, забив 2 гола. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .