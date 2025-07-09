«Зенит» отдал Васильева в аренду «Сочи» на сезон
«Зенит» отдал Дмитрия Васильева в «Сочи» на сезон.
Клубы достигли соглашения о переходе 21-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.
Васильев – воспитанник академии «Зенита». В сезоне–2024/2025 футболист провел за петербургскую команду 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, забив 2 гола. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости