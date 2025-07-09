Нету посвятил Жоте выход «Челси» в финал клубного ЧМ: «Это для Диогу и его семьи. Надеюсь, получится выиграть турнир для него»

Педру Нету посвятил выход «Челси» в финал клубного ЧМ Диогу Жоте и его брату.

Нападающий «Ливерпуля » и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании 3 июля.

«Последние несколько дней были действительно тяжелыми, и я просто хочу сказать, что посвящаю выход в финал ему [Диогу Жоте ] и его брату.

Это очень тяжелое время для меня, говорить об этом трудно – будем надеяться, что я смогу [выиграть турнир] для него. Но я хочу посвятить этот финал ему и его семье и выразить свою поддержку в эти трудные времена», – сказал полузащитник «Челси » и сборной Португалии после победы над «Флуминенсе » (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.