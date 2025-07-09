Ле Норман поднялся на Фудзияму. Высота вулкана – 3776 м
Робен Ле Норман совершил восхождение на Фудзияму.
Защитник «Атлетико» и сборной Испании проводит отпуск в Японии.
В своих соцсетях Ле Норман поделился фотографиями с восхождения на Фудзияму. Высота вулкана составляет 3776 метров. Это самая высокая точка в Японии.
«Хорошие ощущения», – подписал пост Ле Норман.
Фото: x.com/atletienglish
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Робена Ле Нормана
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