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Ле Норман поднялся на Фудзияму. Высота вулкана – 3776 м

Робен Ле Норман совершил восхождение на Фудзияму.

Защитник «Атлетико» и сборной Испании проводит отпуск в Японии. 

В своих соцсетях Ле Норман поделился фотографиями с восхождения на Фудзияму. Высота вулкана составляет 3776 метров. Это самая высокая точка в Японии. 

«Хорошие ощущения», – подписал пост Ле Норман. 

Фото: x.com/atletienglish

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6028 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Робена Ле Нормана
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