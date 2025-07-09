«Тоттенхэм» не получал официального предложения от «Атлетико» по Ромеро. Клуб не настроен продавать защитника, его считают ключевым игроком

«Тоттенхэм» не получал предложений от «Атлетико» по Кристиану Ромеро.

«Шпоры» не рассматривают уход защитника, аргентинца считают ключевым игроком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Атлетико» на данный момент не продвинулся в переговорах. У самого Ромеро нет договоренности по личным условиям ни с одним клубом.

В прошлом сезоне Ромеро провел 18 матчей в АПЛ и забил один мяч. Его статистику можно изучить здесь .

«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)