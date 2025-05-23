Макелеле об Абрамовиче: «Постоянно спрашивал о тактике, почему так, а не этак. Они с Пересом разные – два великих президента, которые понимают футбол»

Клод Макелеле поделился мнением о Романе Абрамовиче и Флорентино Пересе.

– Вы играли в «Челси», когда клубом владел Роман Абрамович. Какой он человек?

– Исключительный. Роман очень любил футбол. Для меня футбол – смысл жизни, и для Абрамовича он тоже был смыслом жизни. Он постоянно задавал вопросы по тактике, спрашивал, почему так, а не этак. Часто приглашал поужинать с ним и его женой.

– Как Абрамович убедил вас перейти в «Челси»?

– У него было много денег, ха-ха. Но я почувствовал, что он действительно очень сильно хотел видеть меня в «Челси». И это подкупило и сыграло свою роль в моем выборе. Я рад, что «Челси» стал таким известным клубом, когда я за него играл.

– Кто круче: Роман Абрамович или Флорентино Перес (президент «Реала» – Спортс’‘)?

– Они разные. Это два человека, которые изменили мою жизнь. Два бизнесмена, два великих президента, которые действительно понимают футбол, – сказал экс-полузащитник «Реала» и «Челси».