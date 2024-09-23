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  • «Быстров корячился, якобы у него что-то болело. Я наступил ему на живот – и быстро прошло». Аршавин о праздновании в игре с ЦСКА в 2012-м
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«Быстров корячился, якобы у него что-то болело. Я наступил ему на живот – и быстро прошло». Аршавин о праздновании в игре с ЦСКА в 2012-м

Андрей Аршавин вспомнил, как наступил на живот Владимира Быстрова в игре с ЦСКА.

В 2012 году в матче чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (2:0) Аршавин во время празднования первого мяча наступил на автора забитого гола Быстрова.

– Наряду с жестом после покера в ворота «Ливерпуля» одним из самых запоминающихся перформансов стало празднование гола за «Зенит», когда вы прошлись по животу лежащего на газоне Быстрова. Что это было?

– Это как раз период, когда я играл за «Зенит» в аренде. Ничего такого не случилось, просто Быстрый там корячился, якобы у него что‑то болело.

Я наступил ему на живот – и то, от чего он корячился, быстро прошло, – сказал смеясь бывший капитан «Зенита».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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