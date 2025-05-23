Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»

Владимир Быстров будет одинаково рад чемпионству «Зенита» и «Краснодара».

Перед последним туром текущего сезона Мир Премьер-лиги «Краснодар » впереди на одно очко.

– Кто выиграет РПЛ, «Зенит» или «Краснодар»?

– Честно говоря, я не очень хочу давать прогнозы. Тем более, что мы уже завтра узнаем, кто в итоге завоюет золотые медали.

За кого я буду болеть? Должен признаться, что я буду одинаково рад чемпионству петербургской и кубанской команд.

Можно сказать, что я сейчас нахожусь в беспроигрышной ситуации, – сказал смеясь бывший игрок «Зенита » и «Краснодара» Владимир Быстров .

«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й