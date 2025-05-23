Гурцкая о «Динамо» перед «Краснодаром»: «Гусев собрал игроков: «Все понимаю, если кто-то не готов, санкций не будет. Едет тот, кто готов убиться и разорвать их». Поймете по заявке»

Тимур Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.

Бело-голубые сыграют с «Краснодаром » на выезде в 30-м туре Мир РПЛ .

«У «Динамо » существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключен вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место.

Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».

– Кто-то сказал, что не готов?

– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке, – сказал в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» футбольный агент.