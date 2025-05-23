Гурцкая о «Динамо» перед «Краснодаром»: «Гусев собрал игроков: «Все понимаю, если кто-то не готов, санкций не будет. Едет тот, кто готов убиться и разорвать их». Поймете по заявке»
Тимур Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.
Бело-голубые сыграют с «Краснодаром» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ.
«У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключен вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место.
Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».
– Кто-то сказал, что не готов?
– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке, – сказал в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» футбольный агент.
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Краснодар
Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
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