«Ювентус» готов начать работу над переходом Осимхена и Конте из «Наполи». Аллегри согласен возглавить неаполитанцев
Антонио Конте может возглавить «Ювентус».
Журналист Альфредо Педулла сообщает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен встретиться с тренером и обсудить его планы. Возвращение в туринский клуб привлекает 55-летнего специалиста, и «бьянконери» тоже заинтересованы в нем.
Отмечается, что «Ювентус» с уважением относится к Игору Тудору, но будет вести переговоры с Конте, если такая возможность появится.
Туринцы готовы обсуждать с «Наполи» как переход Конте, так и трансфер Виктора Осимхена. Форвард ставит «Ювентус» на первое место в списке приоритетов.
В случае ухода нынешнего тренера неаполитанцев может возглавить Массимилиано Аллегри. Он уже сообщил Де Лаурентису о том, что доступен.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура25100 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости