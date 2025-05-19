«Ювентус» готов начать работу над переходом Осимхена и Конте из «Наполи». Аллегри согласен возглавить неаполитанцев

Антонио Конте может возглавить «Ювентус».

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен встретиться с тренером и обсудить его планы. Возвращение в туринский клуб привлекает 55-летнего специалиста, и «бьянконери» тоже заинтересованы в нем.

Отмечается, что «Ювентус» с уважением относится к Игору Тудору , но будет вести переговоры с Конте , если такая возможность появится.

Туринцы готовы обсуждать с «Наполи » как переход Конте, так и трансфер Виктора Осимхена. Форвард ставит «Ювентус » на первое место в списке приоритетов.

В случае ухода нынешнего тренера неаполитанцев может возглавить Массимилиано Аллегри. Он уже сообщил Де Лаурентису о том, что доступен.