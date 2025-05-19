  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» готов начать работу над переходом Осимхена и Конте из «Наполи». Аллегри согласен возглавить неаполитанцев
24

«Ювентус» готов начать работу над переходом Осимхена и Конте из «Наполи». Аллегри согласен возглавить неаполитанцев

Антонио Конте может возглавить «Ювентус».

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен встретиться с тренером и обсудить его планы. Возвращение в туринский клуб привлекает 55-летнего специалиста, и «бьянконери» тоже заинтересованы в нем.

Отмечается, что «Ювентус» с уважением относится к Игору Тудору, но будет вести переговоры с Конте, если такая возможность появится.

Туринцы готовы обсуждать с «Наполи» как переход Конте, так и трансфер Виктора Осимхена. Форвард ставит «Ювентус» на первое место в списке приоритетов.

В случае ухода нынешнего тренера неаполитанцев может возглавить Массимилиано Аллегри. Он уже сообщил Де Лаурентису о том, что доступен.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура25100 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
logoЮвентус
возможные трансферы
logoВиктор Осимхен
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
logoАнтонио Конте
logoИгор Тудор
logoНаполи
logoАурелио Де Лаурентис
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тудор о 2:0 с «Удинезе»: «Сегодня мне понравились все, заслуженная победа «Ювентуса». Влахович хорошо попал в игру»
27вчера, 22:00
«Ювентус» на 1 очко опережает «Рому» в борьбе за место в ЛЧ. «Лацио» отстал на 2 балла
17вчера, 21:08
«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря голам Влаховича и Гонсалеса – 2:0
48вчера, 20:46
Главные новости
Слот о 2:3 от «Брайтона»: «Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели. Если не забиваешь 3-й гол, то трудно выиграть матч на таком уровне. Нельзя упускать такие моменты»
111 минут назад
«Реал» хочет сохранить Пинтуса. Перес считает тренера по физподготовке ключом к победе в ЛЧ
113 минут назад
Менеджеры «МЮ» встретились с Делапом. «Ипсвич» разрешил форварду съездить к манкунианцам, заинтересованным в выкупе за 30 млн фунтов
224 минуты назад
Кто из них играл в «Милане»: Руд Гуллит или Марко Матерацци?
27 минут назадСпецпроект
42-летний Рейна объявил о завершении карьеры
927 минут назад
Де Брюйне не хочет играть за «Ман Сити» на КЧМ из-за истекающего контракта: «Если я получу травму, что мне делать? Никто не станет обо мне заботиться»
1834 минуты назад
Луческу о Тимощуке в России: «Он женат на русской, у него там дети, но при этом – 140 матчей за Украину»
840 минут назад
Моуринью о «Галатасарае»: «То, как вы празднуете чемпионство, показывает ваши человеческие качества. Они дали вратарю пробить пенальти при 2:0 – это прекрасно показывает, что они за люди»
1441 минуту назад
У Салаха 1 гол в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Мохамед остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 мячами
1351 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» уступил «Брайтону», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
25358 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Локо» Нагорных о словах Тикнизяна про уход: «У нас еще ничего не закончилось»
343 минуты назад
Гогниев после 1:1 с «КАМАЗом»: ««Алания» в каждой игре судей обсуждает – надоело уже! Что за бред происходит, вы судить можете нормально? Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»
145 минут назадВидео
Игроки «Коломны» расступались перед мячом в матче против «Енисея-2». В апреле двух игроков клуба дисквалифицировали за организацию договорного матча
258 минут назадВидео
«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» (2:0) и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Для этого нужна своя победа и поражение «Торпедо» в последнем туре
1сегодня, 20:50Видео
Лапорта о трансфере Холанда в «Барсу»: «Нет ничего невозможного, но сейчас мы думаем не об этом. Не думаю, что в этом есть необходимость»
15сегодня, 20:49
За угрозы убийством Лангу и семье вингера ПСВ задержан 18-летний юноша, дело передадут в прокуратуру. Он писал футболисту с 2023 года
сегодня, 20:32
Байдачный хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом: «Там играют российские футболисты, есть воспитанники. У «Зенита» же выходит по 10 иностранцев и один россиянин – вратарь. Это плохо!»
23сегодня, 20:21
Галактионов о 2:2: «Локо» выдерживал план на игру, но быстрый гол после перерыва дал силы ЦСКА. Двоякое впечатление»
13сегодня, 20:08
Кейн, Виртц, Упамекано, Симонс, Орбан и Кляйндинст – в сборной сезона Бундеслиги от WhoScored
3сегодня, 19:55
«Боруссия» хочет подписать Джоба Беллингема до клубного ЧМ. Хавбек «Сандерленда» оценивается в 25-30 млн евро
18сегодня, 19:49