Гинер считает, что Слуцкий ошибся, уйдя из ЦСКА: «Говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский»
Евгений Гинер считает, что Леонид Слуцкий ошибся, покинув ЦСКА.
После ухода из армейского клуба в 2016 году тренер возглавлял «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин». С 2024-го он работает в «Шанхай Шэньхуа».
– Слуцкий рассказывал нам: «Я был потрясен количеством вариантов, которые предлагал Гинер, чтобы избежать моего ухода из ЦСКА».
– Да, говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский.
– Глядя на дальнейшую карьеру Слуцкого, вам кажется, что он ошибся, расставшись с ЦСКА?
– Ну конечно!
– Сам Леонид Викторович это понимает?
– Не знаю. Я же не могу залезть ему в голову, – сказал президент ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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