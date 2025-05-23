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Гинер считает, что Слуцкий ошибся, уйдя из ЦСКА: «Говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский»

Евгений Гинер считает, что Леонид Слуцкий ошибся, покинув ЦСКА.

После ухода из армейского клуба в 2016 году тренер возглавлял «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин». С 2024-го он работает в «Шанхай Шэньхуа».

Слуцкий рассказывал нам: «Я был потрясен количеством вариантов, которые предлагал Гинер, чтобы избежать моего ухода из ЦСКА».

– Да, говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский.

– Глядя на дальнейшую карьеру Слуцкого, вам кажется, что он ошибся, расставшись с ЦСКА?

– Ну конечно!

– Сам Леонид Викторович это понимает?

– Не знаю. Я же не могу залезть ему в голову, – сказал президент ЦСКА.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoЕвгений Гинер
logoЦСКА
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