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Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»

Евгений Гинер рассказал, в чем Игорю Акинфееву нет равных в отечественном футболе.

— За эти годы — самый памятный игровой эпизод с Акинфеевым?

— Первый. В 17 дебютировал в Самаре и сыграл на ноль, взял пенальти от Каряки.

— А лондонский матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов?

— Ну, игр, где Акинфеев тащил все, очень много. Долго могу перечислять. А сколько у него рекордов? Пару лет назад я сказал, что он уже превзошел наших лучших вратарей, включая Яшина и Дасаева. Так Дасаев на меня обиделся!

— Мы помним комментарий спартаковского голкипера: «Кто такой Гинер? Мне его мнение неинтересно».

— Я с уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, без вопросов. Лев Иванович еще и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, получил «Золотой мяч»... И Игорь сам по себе очень скромный и со мной не согласится. Но я-то говорю о статистике. 

Акинфеев давно побил рекорд Яшина и Дасаева по количеству сухих матчей. Как в чемпионатах страны, так и за сборную. И вообще больше всех игр провел. В этом плане Игорю объективно нет равных, – сказал президент ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЕвгений Гинер
logoРинат Дасаев
logoЛев Яшин
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