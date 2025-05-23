Хлусевич о «Спартаке»: «Плохо, что давления нет. Оно есть, когда за что‑то борешься. Сейчас этого нет, болельщики недовольны»

Даниил Хлусевич недоволен, что «Спартак» остался без трофеев в уходящем сезоне.

«Давление — это не самое худшее. Под конец сезона уже спокойно. Ничего необычного в нашей подготовке сейчас нет. Спокойно подходим к заключительному матчу.

Вообще‑то плохо, что давления нет. Оно есть, когда «Спартак» за что‑то борется. Я говорю о чемпионском титуле или Кубке России. Сейчас этого нет… Это плохо. Болельщики недовольны, но, надеюсь, они нас все‑таки поддержат», — сказал защитник «Спартака ».

За тур до конца Мир РПЛ красно-белые сохраняют шансы на третье место. В субботу «Спартак» сыграет дома против «Химок».