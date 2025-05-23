  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хлусевич о «Спартаке»: «Плохо, что давления нет. Оно есть, когда за что‑то борешься. Сейчас этого нет, болельщики недовольны»
25

Хлусевич о «Спартаке»: «Плохо, что давления нет. Оно есть, когда за что‑то борешься. Сейчас этого нет, болельщики недовольны»

Даниил Хлусевич недоволен, что «Спартак» остался без трофеев в уходящем сезоне.

«Давление — это не самое худшее. Под конец сезона уже спокойно. Ничего необычного в нашей подготовке сейчас нет. Спокойно подходим к заключительному матчу.

Вообще‑то плохо, что давления нет. Оно есть, когда «Спартак» за что‑то борется. Я говорю о чемпионском титуле или Кубке России. Сейчас этого нет… Это плохо. Болельщики недовольны, но, надеюсь, они нас все‑таки поддержат», — сказал защитник «Спартака».

За тур до конца Мир РПЛ красно-белые сохраняют шансы на третье место. В субботу «Спартак» сыграет дома против «Химок».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43180 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Хлусевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Массимо Каррера: «Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех – это когда ты побеждаешь и пишешь историю!»
19вчера, 18:10
«Спартаку» вряд ли стоит подписывать Тикнизяна. В команде есть футболисты, которые ни в чем не уступают ему». Ледяхов о защитнике «Локомотива»
21вчера, 18:01
Красная Умярова в игре с «Ростовом» не отменена, дополнительной дисквалификации не будет. Хавбек «Спартака» пропустит следующий матч Кубка
7вчера, 14:41
Главные новости
РФС выдал «Химкам» временную лицензию РПЛ до 20 июня. Клуб покинет лигу, если не решит финансовые проблемы (Иван Карпов)
1 минуту назад
Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
47 минут назад
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
68 минут назад
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
1026 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1138 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3750 минут назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
52 минуты назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1854 минуты назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
957 минут назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
109сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Корнеев: «По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом, если «Краснодар» – это будет против логики»
1 минуту назад
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
141 минуту назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
143 минуты назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
154 минуты назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
21сегодня, 10:44
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
6сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото