Массимо Каррера: «Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех – это когда ты побеждаешь и пишешь историю!»

Массимо Каррера не будет считать успехом «Спартака» попадание в тройку.

За тур до конца чемпионата команда Деяна Станковича занимает 5-е место с 54 очками.

«Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех – это когда ты побеждаешь и пишешь историю!» – сказал бывший главный тренер «Спартака».

«Спартак » при Каррере стал чемпионом России в сезоне-2016/17.