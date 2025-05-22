Массимо Каррера: «Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех – это когда ты побеждаешь и пишешь историю!»
Массимо Каррера не будет считать успехом «Спартака» попадание в тройку.
За тур до конца чемпионата команда Деяна Станковича занимает 5-е место с 54 очками.
«Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех – это когда ты побеждаешь и пишешь историю!» – сказал бывший главный тренер «Спартака».
«Спартак» при Каррере стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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