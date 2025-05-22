Красная Умярова в игре с «Ростовом» не отменена, дополнительной дисквалификации не будет. Хавбек «Спартака» пропустит следующий матч Кубка

Красная карточка Наиля Умярова в матче с «Ростовом» осталась в силе.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления хавбека в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. 15 мая красно-белые уступили «Ростову» со счетом 1:2.

Умяров получил прямую красную карточку за фол на Николае Комличенко в компенсированное ко второму тайму время. Кирилл Левников удалил игрока после подсказки ВАР.

«Спартак » просил отменить красную карточку Умарову. ЭСК установил правильное удаление игрока.

Это первая красная карточка Умярова , поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.