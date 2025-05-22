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Красная Умярова в игре с «Ростовом» не отменена, дополнительной дисквалификации не будет. Хавбек «Спартака» пропустит следующий матч Кубка

Красная карточка Наиля Умярова в матче с «Ростовом» осталась в силе.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления хавбека в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. 15 мая красно-белые уступили «Ростову» со счетом 1:2.

Умяров получил прямую красную карточку за фол на Николае Комличенко в компенсированное ко второму тайму время. Кирилл Левников удалил игрока после подсказки ВАР.

«Спартак» просил отменить красную карточку Умарову. ЭСК установил правильное удаление игрока.

Это первая красная карточка Умярова, поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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