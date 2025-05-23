Евгений Гинер не переживает из-за перехода Марио Фернандеса в «Зенит».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в 2023-м перешел в петербургский клуб. Спустя год его контракт был расторгнут.

– Когда-то вы рассказывали, как Марио Фернандес поразил вас порядочностью. Пропустив год из-за травмы, пришел к вам: «Готов переподписать контакт без всяких повышений, хочу вернуть ЦСКА этот год».

– И что?

– Вы приводили Марио в пример как человека чести. Два года назад все изменилось. Для вас эта история – боль?

– Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.

– Как восприняли его поступок?

– Нормально воспринял. Он решил так – ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!

– На «ВЭБ Арене», приехав с «Зенитом», он убивался сильнее, чем в любом другом матче. Вы с Марио встретились?

– Нет, – сказал президент ЦСКА.