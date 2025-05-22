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  • Сибскана: «Разве я оскорблял жену Тикнизяна? Он играл хорошо, появились отношения, стал играть #####. Это не значит, что баба плохая, просто вижу тенденцию»
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Сибскана: «Разве я оскорблял жену Тикнизяна? Он играл хорошо, появились отношения, стал играть #####. Это не значит, что баба плохая, просто вижу тенденцию»

Сибскана объяснил, как Наир Тикнизян навредил «Локомотиву» своим интервью.

Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локо», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно.

За эти высказывания его раскритиковал экс-капитан «Амкала» Андрей Сибскана. По его мнению, Тикнизян стал хуже играть, когда женился на Яне Ромашкиной.

– Зачем ты пишешь про семью, про жен?

– Оскорбления жены были разве?

– Не было, но какая связь? Зачем переходить на жен?

– Я не переходил, я просто объясняю тенденцию. Футболист играет хорошо, у него появляются отношения, он начинает играть ##### (плохо), играть как говно. Я вижу в этом тенденцию.

Это не означает, что баба плохая или что отношения не очень. Просто тенденция.

– Он давно с Яной и в прошлом сезоне был лучшим игроком.

– Конфетно-букетный период закончился. Наир – талантливейший футболист. Но чувак закапывает свой талант.

– Его не выпускают…

– У чувака 1000 минут! Не выпускают?! За 1000 минут нельзя себя проявить? Это много матчей, это дистанция.

Чувак реально играет как говно, хотя потенциал у него топ-игрока РПЛ. Как можно этого не видеть? Это очевидно.

Так он еще и клуб подставил. Очевидно, что Тикнизян теперь уходит. Игрок это недешевый, но свою трансферную стоимость он сейчас понижает.

Другая сторона уже понимает, что футболист в команде не играет, соответственно, ценник можно сильно занизить. Это в футболе так и работает.

Когда игрок так заявляет, он роняет свой ценник, делает себе выгоднее. А для «Локо» делает ##### (плохо).

Тем не менее, несмотря на то, что Наир очевидно обиделся не только на «Локомотив» и на меня, но и на кучу других комментаторов, мы ему выражаем респект за его позицию и за его высокий талант футболиста, – сказал бывший капитан «Амкала».

«Сам виноват, что ты говно». Звезда медиафутбола наехал на Тикнизяна

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Le Classique Live
logoАндрей Сибскана
logoНаир Тикнизян
logoWinline Медиалига
logoАмкал
брань
logoЛокомотив
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Яна Ромашкина
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