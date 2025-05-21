Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «Удивлен расторжением контракта. Я верил в проект и уже строил свою жизнь в Рио-де-Жанейро»

Вендел прокомментировал срыв трансфера в «Ботафого».

Сегодня стало известно, что бразильский клуб и «Зенит » расторгли соглашение о трансфере Вендела . Сообщалось , что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

«Я был удивлен расторжением контракта, который уже был подписан с «Ботафого » в эту среду. Я уже строил свою жизнь в Рио-де-Жанейро и сосредоточился на второй половине года. У меня большие карьерные амбиции, и я верил в проект «Ботафого».

Однако я не имею никакого отношения к решению клуба расторгнуть контракт. Я хочу, чтобы болельщики черно-белых четко понимали это, и я также был удивлен, поскольку я всегда выполнял обязательства по своим контрактам, где бы я ни находился.

Теперь я продолжу свою карьеру, стремясь к постоянному росту и ставя перед собой цель участвовать в крупных чемпионатах и однажды надеть футболку сборной Бразилии, что является моей мечтой», – заявил 27-летний полузащитник.