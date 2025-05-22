«Реал» об уходе Модрича: «Выражаем благодарность и любовь одной из величайших легенд «Мадрида» и футбола. Завершим незабываемый этап по окончании КЧМ»

«Реал» выразил благодарность покидающему клуб Луке Модричу.

Ранее 39-летний полузащитник объявил об уходе из «Мадрида».

«Реал» и наш капитан Лука Модрич приняли решение завершить незабываемый этап в качестве игрока нашего клуба по окончании клубного чемпионата мира. Выражаем свою благодарность и любовь тому, кто уже стал одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году и был незаменимым игроком в одну из самых ярких эпох в нашей истории. За тринадцать сезонов, в которых он защищал нашу эмблему, он завоевал 28 титулов – 6 Еврокубков, 6 чемпионатов мира среди клубов, 5 Суперкубков Европы, 4 Лиги, 2 Кубка Короля и 5 Суперкубков Испании.

Лука – один из пяти игроков, которым за всю историю футбола удалось выиграть 6 европейских кубков, и он является игроком с наибольшим количеством титулов за 123 года существования «Реала».

На индивидуальном уровне Модрич выиграл «Золотой мяч», награду ФИФА The Best и был признан игроком года по версии УЕФА в 2018 году. Он 6 раз входил в символическую сборную FIFPro и дважды признавался лучшим полузащитником Лиги чемпионов. Модрич провел за нашу команду 590 матчей, в которых забил 43 гола.

Клуб желает Луке Модричу и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни. «Сантьяго Бернабеу» отдаст ему должное в эту субботу в последнем матче команды в Ла Лиге », – говорится в заявлении «Реала ».