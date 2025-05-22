Родриго не собирается покидать «Реал». Вингер планирует дождаться Алонсо и завоевать доверие тренера
Родриго не собирается уходить из «Реала» и намерен пообщаться с Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что вингер не видит себя в клубе в следующем сезоне.
По данным As, бразилец далек от мысли покидать «Мадрид» сейчас. Он предпочитает дождаться развития событий и узнать ожидания Хаби Алонсо и клуба от него в следующем сезоне.
Родриго планирует поговорить с новым тренером «Реала», когда тот прибудет, о своей роли в новом проекте. Первоначальный план игрока – завоевать доверие испанца.
Только если Хаби скажет ему, что он может потерять свое место, вингер начнет рассматривать предложения, поступающие к нему из Англии.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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