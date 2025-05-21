«Арсенал» работает над трансфером Родриго. Переговоры с вингером «Реала» начались (Флориан Плеттенберг)

«Арсенал» ведет работу над трансфером вингера «Реала» Родриго.

Лондонский клуб всерьез рассматривает приобретение 24-летнего футболиста сборной Бразилии , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Родриго может покинуть «Мадрид » этим летом, и переговоры с «Арсеналом » уже начались. Сделка считается очень сложной, но «канониры» изучают все возможности.

В 30 матчах Ла Лиги в этом сезоне Родриго забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его подробная статистика – здесь .