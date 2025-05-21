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«Арсенал» работает над трансфером Родриго. Переговоры с вингером «Реала» начались (Флориан Плеттенберг)

«Арсенал» ведет работу над трансфером вингера «Реала» Родриго.

Лондонский клуб всерьез рассматривает приобретение 24-летнего футболиста сборной Бразилии, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Родриго может покинуть «Мадрид» этим летом, и переговоры с «Арсеналом» уже начались. Сделка считается очень сложной, но «канониры» изучают все возможности.

В 30 матчах Ла Лиги в этом сезоне Родриго забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его подробная статистика – здесь.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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