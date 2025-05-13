Родриго досрочно покинул тренировку «Реала» в сопровождении врача после разговора с Анчелотти. Вингер не видит себя в клубе в следующем сезоне (Marca)

Родриго хочет покинуть «Реал».

Как передает Marca, вингер покинул сегодняшнюю тренировку «Реала » спустя 15 минут после ее начала после разговора с Карло Анчелотти . Бразилец ушел с поля в сопровождении одного из клубных врачей, Даниэля Росадо, – он не сыграет с «Мальоркой» в среду.

Также сообщается, что Родриго просил главного тренера не выпускать его в матче с «Барселоной» (3:4), так как посчитал, что находится не в лучшей форме.

Утверждается, что вингер не видит себя в «Реале» в следующем сезоне.