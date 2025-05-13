Родриго досрочно покинул тренировку «Реала» в сопровождении врача после разговора с Анчелотти. Вингер не видит себя в клубе в следующем сезоне (Marca)
Родриго хочет покинуть «Реал».
Как передает Marca, вингер покинул сегодняшнюю тренировку «Реала» спустя 15 минут после ее начала после разговора с Карло Анчелотти. Бразилец ушел с поля в сопровождении одного из клубных врачей, Даниэля Росадо, – он не сыграет с «Мальоркой» в среду.
Также сообщается, что Родриго просил главного тренера не выпускать его в матче с «Барселоной» (3:4), так как посчитал, что находится не в лучшей форме.
Утверждается, что вингер не видит себя в «Реале» в следующем сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости