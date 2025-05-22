«Черноморец» заявит стадион в Краснодаре для участия в РПЛ – вероятно, «Кубань» («РБ Спорт»)
Ранее новороссийский клуб, претендующий на выход в Премьер-лигу, не прошел лицензирование из-за проблем с домашним стадионом.
«Черноморец» не смог договориться об использовании сочинского «Фишта», «Краснодар» был готов предоставить стадион академии, но его вместимость не соответствует требуемым критериям.
По информации «РБ Спорт», новороссийцы планирует заявить одну из арен в Краснодаре. Вероятно, это будет стадион «Кубань». Сейчас идут соответствующие переговоры.
Клуб должен до 23 мая предоставить данные в РФС, чтобы пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ.
В настоящее время «Черноморец» занимает третье место в Мелбет Первой лиге, набрав 61 очко, и сохраняет шансы на прямой выход в высший дивизион.
Перед последним туром они отстают от идущего вторым «Торпедо» на три очка.