«Черноморец» заявит стадион в Краснодаре для участия в РПЛ – вероятно, «Кубань» («РБ Спорт»)

«Черноморец» заявит стадион в Краснодаре для получения лицензии РПЛ.

Ранее новороссийский клуб, претендующий на выход в Премьер-лигу, не прошел лицензирование из-за проблем с домашним стадионом.

«Черноморец » не смог договориться об использовании сочинского «Фишта», «Краснодар » был готов предоставить стадион академии, но его вместимость не соответствует требуемым критериям.

По информации «РБ Спорт», новороссийцы планирует заявить одну из арен в Краснодаре. Вероятно, это будет стадион «Кубань ». Сейчас идут соответствующие переговоры.

Клуб должен до 23 мая предоставить данные в РФС, чтобы пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ.

В настоящее время «Черноморец» занимает третье место в Мелбет Первой лиге, набрав 61 очко, и сохраняет шансы на прямой выход в высший дивизион.

Перед последним туром они отстают от идущего вторым «Торпедо » на три очка.