«МЮ» поддерживает Аморима, несмотря на поражение в финале Лиги Европы (Саймон Стоун)

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Рубена Аморима.

Вчера команда под руководством португальского специалиста проиграла «Тоттенхэму » в финале Лиги Европы со счетом 0:1.

В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед » занимает 16-е место после 37 туров.

«Ничего не изменилось после вчерашней пресс-конференции.

Клуб и владельцы по-прежнему поддерживают Аморима и чувствуют, что болельщики тоже», – говорит о ситуации журналист ВВС Саймон Стоун.

Аморим о работе в «МЮ»: «Уверен, что подхожу клубу – даже больше, чем в начале! Терпение болельщиков будет коротким в следующем сезоне, но я не сдамся. Понимаю, что нужно команде»

Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»