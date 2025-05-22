«МЮ» поддерживает Аморима, несмотря на поражение в финале Лиги Европы (Саймон Стоун)
«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Рубена Аморима.
Вчера команда под руководством португальского специалиста проиграла «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1.
В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место после 37 туров.
«Ничего не изменилось после вчерашней пресс-конференции.
Клуб и владельцы по-прежнему поддерживают Аморима и чувствуют, что болельщики тоже», – говорит о ситуации журналист ВВС Саймон Стоун.
Аморим о работе в «МЮ»: «Уверен, что подхожу клубу – даже больше, чем в начале! Терпение болельщиков будет коротким в следующем сезоне, но я не сдамся. Понимаю, что нужно команде»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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