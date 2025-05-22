Аморим о работе в «МЮ»: «Уверен, что подхожу клубу – даже больше, чем в начале! Терпение болельщиков будет коротким в следующем сезоне, но я не сдамся. Понимаю, что нужно команде»
Рубен Аморим считает себя подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице перед заключительным туром сезона.
«Я уверен, что все еще подхожу клубу. Даже больше, чем в начале! Знаю, что будет тяжело. Понимаю, что мы проиграли английской команде.
Знаю, что терпение болельщиков будет очень коротким в следующем сезоне.
Но я гарантирую, что не сдамся. Я не сдамся. Я действительно уверен [в этом], потому что знаю клуб, знаю, что значит быть тренером этого клуба.
Я понимаю, что нужно этой команде. У меня есть инструменты для выполнения работы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
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