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  • Аморим о работе в «МЮ»: «Уверен, что подхожу клубу – даже больше, чем в начале! Терпение болельщиков будет коротким в следующем сезоне, но я не сдамся. Понимаю, что нужно команде»
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Аморим о работе в «МЮ»: «Уверен, что подхожу клубу – даже больше, чем в начале! Терпение болельщиков будет коротким в следующем сезоне, но я не сдамся. Понимаю, что нужно команде»

Рубен Аморим считает себя подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице перед заключительным туром сезона.

«Я уверен, что все еще подхожу клубу. Даже больше, чем в начале! Знаю, что будет тяжело. Понимаю, что мы проиграли английской команде.

Знаю, что терпение болельщиков будет очень коротким в следующем сезоне.

Но я гарантирую, что не сдамся. Я не сдамся. Я действительно уверен [в этом], потому что знаю клуб, знаю, что значит быть тренером этого клуба.

Я понимаю, что нужно этой команде. У меня есть инструменты для выполнения работы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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