Пеллегрини о финале ЛК: «Мы не чувствуем, что «Челси» – фаворит. Бюджет отличается, но это должно отражаться на поле. «Бетис» выйдет побеждать»

Мануэль Пеллегрини не считает «Челси» фаворитом финала Лиги конференций.

«Бетис» сыграет с лондонцами в финале турнира 28 мая. До этого команда Пеллегрини встретится с «Валенсией» в Ла Лиге 23 мая.

О том, что «Бетис» не считается фаворитом

«Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Без сомнения, бюджет «Челси » отличается, у них другие инвестиции, но это должно отражаться на поле, что совсем другое дело.

Мы не чувствуем, что «Челси» – фаворит. Мы будем искать свою игру с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти побеждать с первой минуты».

О том, какое место занимает этот матч в расписании

«Он самый важный, потому что последний. Это наше настоящее – сначала «Валенсия », а затем финал Лиги конференций.

Нам уже повезло выиграть с «Бетисом» в Кубке Испании, что стало шоком для города. Без сомнения, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в своей работе нужно придавать значение следующему матчу», – заявил главный тренер «Бетиса ».