«Бетис» впервые в истории вышел в финал еврокубка – Лиги конференций

«Бетис» впервые сыграет в еврокубковом финале.

Команда Мануэля Пеллегрини прошла «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций (4:3 по сумме двух матчей) и вышла в финал, где встретится с «Челси ».

«Бетис » никогда раньше не выходил в финал еврокубка. До сегодняшнего дня лучшим результатом клуба в еврокубках был четвертьфинал Кубка обладателей кубков.