«Бетис» впервые в истории вышел в финал еврокубка – Лиги конференций
«Бетис» впервые сыграет в еврокубковом финале.
Команда Мануэля Пеллегрини прошла «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций (4:3 по сумме двух матчей) и вышла в финал, где встретится с «Челси».
«Бетис» никогда раньше не выходил в финал еврокубка. До сегодняшнего дня лучшим результатом клуба в еврокубках был четвертьфинал Кубка обладателей кубков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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