«МЮ» проиграл два последних финала ЛЕ: «Тоттенхэму» в 2025-м и «Вильярреалу» в 2021-м

«Манчестер Юнайтед» снова проиграл финал Лиги Европы.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » в решающем матче турнира – 0:1.

В последний раз до этого манкунианцы доходили до финала ЛЕ в 2021 году. Тогда они по пенальти проиграли «Вильярреалу ».

Последняя победа «МЮ » в этом соревновании – в сезоне-2016/17 при Жозе Моуринью.