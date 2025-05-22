«МЮ» проиграл два последних финала ЛЕ: «Тоттенхэму» в 2025-м и «Вильярреалу» в 2021-м
«Манчестер Юнайтед» снова проиграл финал Лиги Европы.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» в решающем матче турнира – 0:1.
В последний раз до этого манкунианцы доходили до финала ЛЕ в 2021 году. Тогда они по пенальти проиграли «Вильярреалу».
Последняя победа «МЮ» в этом соревновании – в сезоне-2016/17 при Жозе Моуринью.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43136 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости