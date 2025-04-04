Дзюба о пересчете его статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю»
В феврале портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).
В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса», проведенном Александром Дорским и Гошей Черновым, были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 248 очков после гола «Крыльям Советов» в 20-м туре РПЛ.
– Как ты отнесся к пересчету Спортса’’ и «Спорт-Экспресса»?
– У меня же есть свой собственный архивариус. Есть девушка, которая любит меня по-человечески. Она занимается, ведет рекорды.
Она сама увидела [пересчет], сказала: «Я сейчас сама все пересчитаю». Она вышла на ребят из Transfermarkt, которых я тоже знаю. Они ведут подсчеты. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти, сидят на Sports.ru. Одноглазый, один непомнящий, второй невидящий. И они вообще ничего [не понимают].
– Реальные фамилии, я надеюсь?
– Нет, у них фамилии другие, я даже не хочу их называть. Они вдвоем там решили. Вы не представляете, она провела [проверку], и они упускали такие… Есть, условно, спорные [моменты]. Есть такое в правилах: при ударе моем, например, вратарь отбивает, если тут же в одно касание или в два забивают гол, это как ассист считается. Это во всем мире! Такие нюансы.
А эти! Я там просто пас даю человечку, человечек бежит полполя и забивает гол – это голевая передача. Последний, кто дал ему пас, это я. А они просто этого не видели. Они предвзяты там. Очень жестко.
– Может, у них есть теория 6 секунд? Заканчиваются 6 секунд – не голевая.
– У них могут вообще быть любые теории. Вообще любые. Случайно, коленом, не коленом… Можно что угодно говорить. Есть тупо статистика, она видна, ее ведут с каких-то пор. Должны сесть не люди, которые вообще футбол не то что с космоса [смотрят], а они во в футболе [стучит кулаком по столу], вообще не понимают. Нужны люди, которые хотя бы будут непредвзяты, которым будет интересно – какую-то провести статистику.
Но какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой определенный путь как-то принизить… Я этого не позволю.
И вот она это сделала, мне прислала, сопоставила с ребятами с Transfermarkt, они проделали огромную работу, посмотрели со своими специалистами и написали точно. Поэтому я знаю точно, сколько у меня забито, сколько у меня не хватает до рекорда, – сказал форвард «Акрона» в подкасте Hustle Show.
Дорский о словах агента Дзюбы про пересчет статистики Артема: «На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать»
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