Роналдиньо о том, что Винисиусу несправедливо не дали «Золотой мяч»: «Он заслужил – доминирует в самых важных турнирах много лет, забивает решающие голы в финалах ЛЧ и выигрывает их»

Роналдиньо назвал несправедливым невручение «Золотого мяча» Винисиусу Жуниору.

В 2024 году приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Бразилец стал вторым в голосовании.

– То, что Винисиус остался без «Золотого мяча», – несправедливо?

– Да. Потому что он доминирует в самых важных турнирах уже много лет, забивая решающие голы в финалах Лиги чемпионов , выигрывая их.

Он заслужил «Золотой мяч », – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо в интервью Marca.