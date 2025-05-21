Роналдиньо о том, что Винисиусу несправедливо не дали «Золотой мяч»: «Он заслужил – доминирует в самых важных турнирах много лет, забивает решающие голы в финалах ЛЧ и выигрывает их»
Роналдиньо назвал несправедливым невручение «Золотого мяча» Винисиусу Жуниору.
В 2024 году приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Бразилец стал вторым в голосовании.
– То, что Винисиус остался без «Золотого мяча», – несправедливо?
– Да. Потому что он доминирует в самых важных турнирах уже много лет, забивая решающие голы в финалах Лиги чемпионов, выигрывая их.
Он заслужил «Золотой мяч», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо в интервью Marca.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Madrid Zone
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