  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналдиньо о том, что Винисиусу несправедливо не дали «Золотой мяч»: «Он заслужил – доминирует в самых важных турнирах много лет, забивает решающие голы в финалах ЛЧ и выигрывает их»
26

Роналдиньо о том, что Винисиусу несправедливо не дали «Золотой мяч»: «Он заслужил – доминирует в самых важных турнирах много лет, забивает решающие голы в финалах ЛЧ и выигрывает их»

Роналдиньо назвал несправедливым невручение «Золотого мяча» Винисиусу Жуниору.

В 2024 году приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Бразилец стал вторым в голосовании.

– То, что Винисиус остался без «Золотого мяча», – несправедливо?

– Да. Потому что он доминирует в самых важных турнирах уже много лет, забивая решающие голы в финалах Лиги чемпионов, выигрывая их.

Он заслужил «Золотой мяч», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо в интервью Marca.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура34879 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Madrid Zone
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoРоналдиньо
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диего Алвес о «Золотом мяче»: «Винисиус был лучшим в мире, но не победил. Он заслужил приз»
338 мая, 17:29
Кафу о лидере сборной Бразилии: «Рафинья больше всех заслуживает «Золотой мяч», замечательный сезон. Совет для Винисиуса – просто играй в футбол»
413 мая, 08:45
Аспас о Винисиусе: «Он заслужил «Золотой мяч», как и Родри. В них с Мбаппе нет никаких сомнений»
62 мая, 12:57
Зеедорф про «Золотой мяч»: «Вини заслуживал, он сделал что-то особенное. Родри тоже вполне достоин, выдал невероятный сезон»
1330 апреля, 09:52
Десайи о Винисиусе: «Игрок с потенциалом выиграть «Золотой мяч» не должен становиться жертвой расизма. Мы живем в новое время, такого больше не должно происходить»
2016 апреля, 14:27
Главные новости
Футбольный эрудит: 48 вопросов за iPhone 16
12 минут назадСпецпроект
Александр Медведев: «Вендел снова игрок «Зенита», он подписал согласие на расторжение контракта с «Ботафого» и не позднее начала сборов будет в расположении клуба»
1425 минут назад
«Реал» о приговоре фанатам «Вальядолида» за расизм в адрес Винисиуса: «Мы продолжим защищать ценности нашего клуба и искоренять дискриминацию в футболе и спорте»
634 минуты назад
Эндрик выбыл на 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард «Реала» не сыграет с «Сосьедадом» и пропустит КЧМ
1336 минут назад
Кейн – лучший футболист Бундеслиги-2024/25. Форвард «Баварии» выиграл первый титул в карьере и стал лучшим бомбардиром
2749 минут назадФото
Карвахаль об Алонсо в «Реале»: «Только время покажет, сможет ли Хаби изменить ситуацию этого сезона. Он знает клуб лучше, чем кто-либо другой, это плюс для тренера»
14сегодня, 15:58
«Зенит» ничего не должен «Ботофаго». Медведев о срыве трансфера Вендела и сделках по Энрике и Артуру
63сегодня, 15:55
«Ботафого» о срыве трансфера Вендела: «По геополитическим причинам сделка не завершена. Владельцы «Зенита» включены в международный санкционный список, Текстор – гражданин США»
78сегодня, 15:43
Дембеле про «Золотой мяч»: «Я в первую очередь думаю о команде и «ПСЖ». Клуб никогда не брал ЛЧ – это важнее»
17сегодня, 15:32
Кин о «Ливерпуле» после чемпионства: «Они меня раздражают, команда выключилась. Выходят игроки запаса и 2-й команды – что они этим транслируют? Придите в себя!»
19сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Йорк об «МЮ»: «Подписание Мартинеса стало бы огромным успехом. Он гораздо лучше Онана и был исключительным игроком в течение многих лет»
13 минут назад
Кейн про приз игроку сезона в Бундеслиге: «Я горжусь, конкуренция здесь очень серьезная. Это очень много значит для меня»
415 минут назад
LEON Вторая лига А. «Калуга» обыграла «Авангард», «Муром» уступил «Динамо» Владивосток
17 минут назад
Энрике о «ПСЖ» без Мбаппе: «Я очень рад, что не зависел от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой, играли в полуфинале ЛЧ»
324 минуты назад
Сычев об РПЛ: «Краснодар» заслужил стать чемпионом своей игрой. Остался один шаг – болею за них»
550 минут назад
Хвича о подготовке к «Интеру» в финале ЛЧ: «ПСЖ» не нужна моя помощь, они смотрят матчи. Я могу поделиться какими-то вещами – знаю, насколько они сильны»
3сегодня, 16:12
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Вахды»
сегодня, 16:03Live
«Челси» не планирует продавать Энцо, несмотря на интерес «Реала» (Бен Джейкобс)
9сегодня, 15:47
Лунев за постоянное назначение Гусева в «Динамо»: «Хотелось бы, конечно. Все прекрасно знают его качества»
7сегодня, 15:18
Чемпионат Франции. Переходный матч. «Метц» примет «Реймс»
1сегодня, 15:09