Диего Алвес о «Золотом мяче»: «Винисиус был лучшим в мире, но не победил. Он заслужил приз»
Диего Алвес считает, что Винисиус Жуниор заслуживает «Золотой мяч».
По результатам прошлого сезона вингер «Реала» занял второе место в голосовании. Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
– Выиграет ли Винисиус «Золотой мяч»?
– Он заслужил приз. Последний сезон, который он провел, был невероятным. Он был лучшим в мире, но не победил... Очень сложно сохранять такую стабильность, учитывая такое давление и все, что связано с игрой в «Реале».
Рафинья также совершил очень позитивный прорыв, – сказал экс-голкипер сборной Бразилии, «Сельты», «Валенсии» и «Альмерии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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