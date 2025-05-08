Диего Алвес о «Золотом мяче»: «Винисиус был лучшим в мире, но не победил. Он заслужил приз»

Диего Алвес считает, что Винисиус Жуниор заслуживает «Золотой мяч».

По результатам прошлого сезона вингер «Реала » занял второе место в голосовании. Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

– Выиграет ли Винисиус «Золотой мяч»?

– Он заслужил приз. Последний сезон, который он провел, был невероятным. Он был лучшим в мире, но не победил... Очень сложно сохранять такую ​​стабильность, учитывая такое давление и все, что связано с игрой в «Реале».

Рафинья также совершил очень позитивный прорыв, – сказал экс-голкипер сборной Бразилии , «Сельты», «Валенсии» и «Альмерии».