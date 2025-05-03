Кафу о лидере сборной Бразилии: «Рафинья больше всех заслуживает «Золотой мяч», замечательный сезон. Совет для Винисиуса – просто играй в футбол»
Кафу ответил на вопрос о лидере сборной Бразилии.
– Кто, по вашему мнению, является лидером сборной Бразилии? Рафинья или Винисиус?
– У меня есть совет для Винисиуса – просто играй в футбол, а остальное предоставь нам.
На данный момент я считаю, что Рафинья – футболист, который больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он проводит замечательный сезон, – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.
В этом сезоне Винисиус забил 20 голов и сделал 14 передач в 48 матчах во всех турнирах.
В активе Рафиньи 30 голов и 25 передач в 51 матче во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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