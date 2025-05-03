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Кафу о лидере сборной Бразилии: «Рафинья больше всех заслуживает «Золотой мяч», замечательный сезон. Совет для Винисиуса – просто играй в футбол»

Кафу ответил на вопрос о лидере сборной Бразилии.

– Кто, по вашему мнению, является лидером сборной Бразилии? Рафинья или Винисиус?

– У меня есть совет для Винисиуса – просто играй в футбол, а остальное предоставь нам.

На данный момент я считаю, что Рафинья – футболист, который больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он проводит замечательный сезон, – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.

В этом сезоне Винисиус забил 20 голов и сделал 14 передач в 48 матчах во всех турнирах.

В активе Рафиньи 30 голов и 25 передач в 51 матче во всех турнирах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoРеал Мадрид
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logoКафу
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
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