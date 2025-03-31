«Барса» сохраняет интерес к Нико Уильямсу. «Бавария» охладела к вингеру «Атлетика», сосредоточившись на Виртце
«Барселона» по-прежнему интересуется Нико Уильямсом.
Каталонцы хотели купить вингера «Атлетика» еще прошлым летом, а теперь рассматривают возможность трансфера по окончании сезона.
При этом «Бавария» охладела к 22-летнему игроку сборной Испании, решив сосредоточиться на хавбеке «Байера» Флориане Виртце, сообщает Diario Sport со ссылкой на Sky Germany.
По данным источника, самого Уильямса в «Атлетике» все устраивает, а в АПЛ к нему есть интерес со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». При этом футболист не горит желанием продолжить карьеру за рубежом.
Контракт Нико с басками рассчитан до июня 2027 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
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