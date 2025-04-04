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  • Дзюба назвал Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком: «Уникальный персонаж: 20 лет ненавидит футбол и все равно играет. У него нет потолка, умел все на поле»
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Дзюба назвал Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком: «Уникальный персонаж: 20 лет ненавидит футбол и все равно играет. У него нет потолка, умел все на поле»

Артем Дзюба назвал Юрия Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком.

– Самый легендарный русский футболист?

– Если взять за всю историю – наверное, Лев Яшин.

– Давай тогда не за всю историю, условно говоря, с 2000-х.

– Блин, ну трудно сказать.

Аршавин, нет?

– Для меня все равно не Аршавин. Я, наверное, назову Жиркова Юру. Сочетание таланта как футболиста... Блин, если бы он еще был чуть разговорчивее. 

Он мог два года пропустить, год... Сейчас засунь его в любую команду – и он не испортит вообще рисунок. Человек, который ниже определенного уровня не падает ни при каких обстоятельствах. Человек, который умел все на футбольном поле: левый защитник, левый полузащитник.

Такой скромный, молчаливый, который делает все дело. Спокойный – возбуждается только при виде кальяна. Единственный человек, который расстраивался, когда в состав попадал. «И слева Кришито» – он сидит, довольный! А в состав его ставят, он идет растираться: «Щас бы закрыть глазки, открываю – и 93-я минута, свисток».

Человек, который настолько не любил футбол, мне кажется, и настолько талантлив – и до сих пор в Медиалиге играет. Ненавидит футбол уже 20 лет и все равно играет. Уникальный персонаж.

Ты смотришь на него даже там, в «Челси», со всеми этими звездами – и он не теряется. Это футболист, у которого нет потолка, – сказал нападающий «Акрона» в подкасте Hustle Show.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Hustle Show
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Жирков
logoЛев Яшин
logoАкрон
logoАндрей Аршавин
logoДоменико Кришито
logoWinline Медиалига
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
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