Генсек РФС Митрофанов считает, что Россия будет участвовать в отборе Евро-2028: «Верю»
Максим Митрофанов уверен, что сборная России сыграет в отборе Евро-2028.
– Вы с позитивом смотрите на наш допуск?
– Я верю, что в сезоне отборочного цикла 2028 года мы будем принимать участие.
– Это по итогам поездки в Парагвай?
– Не только, – сказал генеральный секретарь РФС.
Вопрос о допуске России обсудят на собрании секретарей национальных ассоциаций УЕФА в сентябре. Решение могут снова отложить – до конгресса ФИФА в апреле (Sport24)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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