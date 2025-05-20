Генсек РФС Митрофанов считает, что Россия будет участвовать в отборе Евро-2028: «Верю»

Максим Митрофанов уверен, что сборная России сыграет в отборе Евро-2028.

– Вы с позитивом смотрите на наш допуск?

– Я верю, что в сезоне отборочного цикла 2028 года мы будем принимать участие.

– Это по итогам поездки в Парагвай?

– Не только, – сказал генеральный секретарь РФС .

Вопрос о допуске России обсудят на собрании секретарей национальных ассоциаций УЕФА в сентябре. Решение могут снова отложить – до конгресса ФИФА в апреле (Sport24)