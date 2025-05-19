КДК рассмотрит удаления Станковича и Умярова в матче с «Ростовом» в Кубке России. «Спартак» накажут за поведение болельщиков

КДК рассмотрит поведение Деяна Станковича во время матча с «Ростовом».

«Спартак» в прошлый четверг уступил в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).

Главный тренер красно-белых получил красную карточку в конце матча. Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке – он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

Также по ходу игры красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров .

«Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» за три удаления, отдельно рассмотрим удаление Умярова за серьезное нарушение правил игры, футболист приглашен на заседание. Мы получили от «Спартака» запрос об отмене удаления футболиста.

Болельщики «Спартака» использовали пиротехническое изделие, скандировали оскорбительное выражение в адрес судьи, также они бросили на поле пустой пластиковый стакан.

Также рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера «Спартака » Деяна Станковича , который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Станкович приглашен на заседание, которое состоится в четверг», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.