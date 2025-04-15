Станкович об активных фанатах «Спартака» на игре с «Уралом»: «В первый раз вижу их в официальных матчах. Это прекрасно. Надеюсь, и дальше увидим подобное»
Деян Станкович заявил, что вернувшиеся фанаты помогли «Спартаку».
Ранее часть фанатских групп «Спартака» частично отменила бойкот Fan ID в части посещения матчей Кубка России. Активные болельщики присутствовали на матче «Спартака» с «Уралом» (3:0).
– Помогли ли фанаты?
– Это прекрасно и замечательно, в первый раз вижу их в официальных матчах. Ранее было только в матче 10‑летия стадиона.
Фанаты гонят команду вперед. Надеюсь, и дальше увидим подобное. Мы чувствуем их любовь и поддержку. Благодарю их, – сказал тренер «Спартака».
Фанаты «Спартака» вернулись – пока на Кубок. В бойкоте Fan ID что-то меняется?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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