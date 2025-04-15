  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович об активных фанатах «Спартака» на игре с «Уралом»: «В первый раз вижу их в официальных матчах. Это прекрасно. Надеюсь, и дальше увидим подобное»
17

Станкович об активных фанатах «Спартака» на игре с «Уралом»: «В первый раз вижу их в официальных матчах. Это прекрасно. Надеюсь, и дальше увидим подобное»

Деян Станкович заявил, что вернувшиеся фанаты помогли «Спартаку».

Ранее часть фанатских групп «Спартака» частично отменила бойкот Fan ID в части посещения матчей Кубка России. Активные болельщики присутствовали на матче «Спартака» с «Уралом» (3:0).

– Помогли ли фанаты?

– Это прекрасно и замечательно, в первый раз вижу их в официальных матчах. Ранее было только в матче 10‑летия стадиона.

Фанаты гонят команду вперед. Надеюсь, и дальше увидим подобное. Мы чувствуем их любовь и поддержку. Благодарю их, – сказал тренер «Спартака».

Фанаты «Спартака» вернулись – пока на Кубок. В бойкоте Fan ID что-то меняется?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
болельщики
logoFONBET Кубок России
logoДеян Станкович
logoУрал
logoЛукойл Арена
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович о 3:0 с «Уралом»: «Ребята показали футбол, достойный «Спартака». Матч с «Динамо» стал для нас уроком, сегодня все было прекрасно»
8сегодня, 20:13
«О чем с вами беседовать? Вы всякую ерунду пишете. Мы не договаривались со «Спартаком». Глава «Урала» Иванов – журналистам
7сегодня, 20:02
У Ливая 0+0 в 8 матчах за «Спартак». Купленный за 20 млн евро форвард вышел на 64-й минуте игры с «Уралом»
63сегодня, 19:37
Главные новости
Эмери о вылете «Астон Виллы» из ЛЧ от «ПСЖ»: «Мы были близки к камбэку. Очень горжусь всем, что мы сделали»
87 минут назад
Кунде об 1:3 с «Боруссией»: «Рад выходу в полуфинал, но разочарован игрой – «Барса» была не на высоте, допускала ошибки. Мы мечтаем выиграть ЛЧ, но остался еще один шаг»
1212 минут назад
Энрике после 2:3 с «Астон Виллой»: «Излишней самоуверенности быть не должно, во время матча все постоянно меняется. Дойти до полуфинала ЛЧ всегда сложно – «ПСЖ» сделал это во 2-й раз подряд»
725 минут назад
Флик об 1:3 с «Дортмундом»: «Не лучший день «Барсы». Но мы прошли дальше. ЛЧ – лучший турнир в мире»
4133 минуты назад
Легендарная реклама «Не день Бекхэма»: какой бренд ее сделал?
34 минуты назадТесты и игры
Араухо об 1:3 с «Боруссией»: «Раньше такие матчи от нас ускользали. Я счастлив – «Барса» в полуфинале впервые за долгое время, этот клуб заслуживает этого»
3341 минуту назад
Соперники «Барсы» забили 5 автоголов в этом сезоне. Каталонцы вместе с «Комо» лидируют по этому показателю в топ-5 лиг Европы
743 минуты назад
Дембеле о 2:3 с «Виллой»: «ПСЖ» решил, что слишком хорош, и усложнил себе задачу. Нужно быть более требовательными»
1644 минуты назад
«Барса» и «ПСЖ» сохраняют шансы на квадрупл. Обе команды вышли в 1/2 ЛЧ, у каталонцев один трофей в сезоне, у парижан – два
6457 минут назад
«Барса» проиграла впервые с начала года – «Боруссии» в 1/4 финала ЛЧ. Было 20 побед и 4 ничьих
4659 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Станкович о Маркиньосе: «Золотой парень, работяга, пашет на тренировках. Рад, что он забил первый гол, надеюсь, у него еще будет много голов за «Спартак»
111 минут назад
Маркиньос о 2:3 с «Астон Виллой»: «У чемпионских команд всегда бывают вратарские спасения в нужный момент. Доннарумма показывает свою ценность»
220 минут назад
Конса о вылете из ЛЧ от «ПСЖ»: «Астон Вилла» показала, что может соревноваться на самом высоком уровне. Не думаю, что мы могли сделать больше»
523 минуты назад
«ПСЖ» прервал семиматчевую победную серию, проиграв «Астон Вилле» в 1/4 финала ЛЧ. Команда Энрике пропустила 6 голов на этом отрезке, от бирмингемцев – 3 за игру
1456 минут назад
Мхитарян о празднованиях «Интера» после 1-го матча с «Баварией»: «Мы просто были рады обыграть команду, проигравшую дома не больше 1-2 раз. Мы не новички, которые думают, что уже прошли»
2сегодня, 20:42
Гирасси забил 11-й, 12-й и 13-й голы за сезон ЛЧ и побил рекорд «Боруссии». У Левандовского и Холанда было 10
9сегодня, 20:10
Ловчев о победе «Спартака» над «Уралом»: «Надо всегда выкладываться, доказать себе: «Мы умеем играть в футбол. Потому что обкакались с ног до головы в предыдущей игре»
7сегодня, 20:35
«Галатасарай» хочет сохранить Осимхена, но не может заплатить «Наполи» 75 млн евро отступных. Клуб надеется найти неожиданное решение
4сегодня, 20:26
У «Барсы» 1 удар по воротам в 1-м тайме, «Боруссия» 7 раз пробила в створ. Оба показателя – худшие для каталонцев в сезоне
1сегодня, 20:08
Беллингем считает, что «Реалу» по силам пройти «Арсенал»: «У нас были сложные матчи, но мы все равно побеждали. Нужно верить в свои возможности»
4сегодня, 20:04